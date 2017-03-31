澎湖武轎首次赴台 進行宗教文化交流
澎湖武轎與涼傘傳統文化技藝，今天跨海赴高雄參加威德宮平安遶境大典，同時進行傳統文化技藝交流。
澎湖廟宇武轎涼傘文化推廣協會今天共出動了14頂武轎，搭乘台華輪前往高雄，澎湖縣長陳光復前往馬公港，為所有武轎等成員加油，除了祝福活動順利成功，並期盼藉由宗教交流，將澎湖武轎的知名度擴展到全國，推廣在地民俗特色。
陳光復表示，武轎、涼傘不僅傳承宗教傳統文化，也是地方重要的文化資源，這是澎湖武轎頭一次這麼大陣仗的跨海、跨縣市演出，是打響澎湖武轎品牌的最佳機會，相信會讓台灣各地鄉親驚艷。
澎湖武轎協會表示，此次參加遶境廟宇武轎有風櫃溫王殿、尖山顯濟殿、案山北極殿、興仁懋靈殿、湖東聖帝廟、潭邊東明宮、重光威靈殿、西衛宸威殿、南甲海靈殿、林投鳳凰殿、吉貝武將會、(艸果)葉聖帝廟、山水上帝廟、烏崁靖海宮等14頂武轎。1060331
(中央社)
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