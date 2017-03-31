毛小孩新天地 馬公觀音亭草地園區

澎湖縣政府為寵物開闢的「狗狗樂園」，今天在觀音亭濱海公園專區啟用，依山面海，視野遼闊，讓毛小孩可盡情活動。

澎湖縣政府「寵物活動專區」位在馬公觀音亭濱海區，視野遼闊、景緻優美，佔地有600坪，今天由澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、議員呂黃春金與蘇陳繡色等人共同主持啟用，也吸引不少狗狗們體驗一番。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖登記的寵物約近7000隻，其中狗狗的數量佔大多數約有近5000隻，其餘為貓隻，在議會與地方人士的爭取下，斥資200多萬元在觀音亭濱海區規劃「寵物公園」，提供給飼養的毛小孩寵物一處適當專屬的運動、遊玩處所。

議長劉陳昭玲表示，澎湖家庭養寵物的人口越來越多，亟需有一個毛小孩活動空間，盛讚狗狗是人類最忠實的朋友，甚至自己女兒所飼養的狗狗都與人同睡，對於縣府在最短時間內完成寵物專區，讓大小狗有自己的活動空間，表示肯定，也籲請大家要善待最忠實的狗狗。

澎湖農漁局家畜疾病防治所表示，寵物活動專區分有大型和小型狗使用場地，場區內還有涵洞、小山丘等設施，還設置安全圍籬，可防止寵物犬走失或誤闖車道造成危險，籲請飼主們要愛惜環境和清潔，農漁局每天也會派有專人來清理環境。1060331

(中央社)