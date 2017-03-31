澎湖兒童節賀禮 2至6歲搭機5折
澎湖縣籍的2至6歲兒童，自4月1日起搭機比照老人可享5折票價優惠，凡符合條件的小朋友在機場臨櫃購票或搭機時出示戶口名簿等證明文件，即可享有票價優惠。
澎湖縣政府為落實愛幼政策及福利政策合理化，除了原本設籍澎湖的成人，票價可享優惠，3折由政府補貼後，而2至6歲學齡前兒童的票價，原為75折，由於政府的補貼是以原價計算，因此補貼之後，不管是學齡前還是一般成人，購買機票價格同樣為7折，等於成人享有政府3成補貼，學齡前兒童的7.5折，實際上只有補貼0.5成。
澎湖縣政府在議會支持下，訂定「澎湖縣補助設籍2至6歲兒童搭乘民用航空器票價作業」，讓設籍澎湖的2至6歲學齡前兒童，搭乘國內定期航線之航班往返，比照65歲以上老人享有5折票價，縣府已與各航空完成簽約，4月1日起實施。
縣府旅遊處表示，符合補助資格2至6歲兒童，需臨櫃購買機票，才能享有補貼，至於先前購置在今年度內期限的機票，同樣享有優惠，可至旅遊處申請補助，落實愛幼的美意。1060331
(中央社)
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