民進黨：林國春嗆殺總統 洪秀柱應道歉

行政院發言人辦公室主任林育卉發言不當被暫停職務，民主進步黨今天說，相較行政院處置明快，中國國民黨議員林國春嗆殺總統卻沒道歉，籲林國春和國民黨主席洪秀柱向人民道歉。

退休警消人員日前為年金改革發起抗議活動，林育卉在社群網站臉書（facebook）發文「趁清明不會早點去死」的言論惹議。行政院發言人徐國勇昨天發表聲明表示，林育卉即日起，暫停職務；林育卉也在臉書上發文說，為理念、團隊，自行請辭。

民進黨發言人阮昭雄今天表示，相較於行政院昨晚明快做出處置，日前國民黨新北市議員林國春以總統蔡英文「該不該殺」等仇恨言論煽動陳抗民眾，企圖製造社會對立，事發至今已過了兩天，不僅當事人林國春沒有任何表示，他所屬的國民黨也是連一句道歉都沒有，非常不負責任。

阮昭雄說，民進黨要再次呼籲，林國春應立刻公開向社會道歉，國民黨主席洪秀柱也應為黨公職的言行負起責任，向人民道歉。

此外，國民黨立院黨團今天上午強占立院主席台，阻擋「前瞻基礎建設特別條例草案」交付委員會審查，經立法院長蘇嘉全召集朝野協商後，該條例已成功付委。

阮昭雄表示，對於福國利民的重大建設應不分朝野共同支持推動，國民黨再怎麼野蠻，也不應該阻擋台灣經濟發展和地方建設，民進黨要給予最嚴厲的譴責。1060331

(中央社)