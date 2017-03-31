獲獎國際導演來拍片 北市補助百萬美元

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台北市文化局今天表示，曾在世界中級以上影展獲獎的國際導演或製片來台北市拍片，市府每年將編列新台幣100萬美元（約新台幣3052萬元）補助拍攝，並提供劇組所需行政協助。

文化局表示，陪同市長柯文哲出訪印度的局長鍾永豐，在印度泰姬陵酒店舉辦的台北之夜宣布國際劇組來台北市拍攝的大利多。

文化局解釋，只要曾在世界中級以上影展獲獎的國際導演或製片來台北市拍片，北市府每年將編列100萬美元（約合台幣3052萬元）補助拍攝，並提供劇組所需的行政協助，相信這份大禮，不但能夠吸引與印度寶萊塢電影的深化合作，還能進一步提升國際合製片的機會。

文化局說，鍾永豐提到，這項國際影視補助方案過去只限定於坎城、威尼斯、柏林、奧斯卡等四大影展獲獎的導演，今年決定放寬標準到包括日舞影展、釜山影展、多倫多影展、東京影展等中級以上的影展，希望鼓勵更多國際新銳導演來台北市拍片、取景。

若劇組在台北市取景，也會透過台北市電影委員會提供最優質的協拍服務，像是道路管制、場景申請、工作簽證與電影器材運送等行政支援，電影上映時，更會挹注資源協助宣傳。

文化局表示，鍾永豐強調，包括企業贊助國際劇組拍攝電影或國際影視工作人員來台北市工作，市府都會協助申請減稅，讓每一部來台北市拍攝的跨國電影，毫無後顧之憂。1060331

(中央社)