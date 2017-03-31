先分手其他免談 歐盟否決與英同步談判

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歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天公布他有關英國退出歐洲聯盟的談判計畫，否決英國首相梅伊要求，同步展開脫歐談判和未來關係。

法新社取得的談判指導方針草案呼籲「逐步式作法」，優先談有秩序退出，減少英國2019年脫歐造成的干擾。

草案指出：「歐洲理事會將密切監督進展，決定何時達到足夠進展，以進行到下階段未來關係的談判。」指導方針草案將送交歐盟27國領袖。

歐盟表示，英國2019年退出歐盟前，雙方將不會就未來貿易關係簽署協議；但一旦達成脫歐協議，雙方即可展開新關係「架構」的談判。

草案還堅持，英國2019年脫歐後可能進入過渡期，到完成自由貿易協議前，英國必須遵循歐盟法規，包括貢獻預算，及司法監督，而這些屬多數人去年投票支持英國脫歐的主要原因。（譯者：中央社羅苑韶）1060331

(中央社)