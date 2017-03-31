鄭鎧文3戰3轟 最在意追兵朱育賢
統一獅新生代重炮鄭鎧文，今年扛起球隊中心打線，打完前3場比賽所擊出的3支安打都是全壘打，目前與中信兄弟林智勝並列第1，今年是否能爭取全壘打王頭銜，他笑說不特別在意，倒是很注意昔日同窗朱育賢（Lamigo桃猿）緊追在後。
鄭鎧文去年以24發全壘打轟破中職新人紀錄，但單季吞了119次三振也寫下聯盟新紀錄，對於被稱作是「盲炮」他有點在意，本季他極力修正易被三振的狀況，被代總教練黃甘霖欽點為中心打線的合適人選。
本季鄭鎧文在首戰打第5棒，5打數敲出2支全壘打，其中包括1發滿貫全壘打，第2戰3打數沒表現，吞了2K，昨日對上桃猿再轟1發陽春全壘打，合計12打數敲3轟，吞下4次三振。
今年鄭鎧文在春訓時曾表示，「要當全壘打王，不當三振王。」談起此事時，他一再表示：「講這個（全壘打王）只是要掩飾我的三振。」但以鄭鎧文的重炮實力，要爭取此獎項也非不可能，但鄭鎧文只是笑說：「希望今年穩定就好。」
打完3場比賽，鄭鎧文與林智勝（4戰）同以3轟並列全壘打王，鄭鎧文回應：「朱育賢也快追上來了啊（2轟）。」同屆兩人在文化大學和國訓隊時期都是隊友，培養出好感情，私下除了會互相討論也會吐槽對方，鄭鎧文笑說：「每次比賽遇到，他都會故意跟我說『啊今天又要幾K了啊？』」
兩人同一年進入職棒，且都是有長打能力的重炮手，鄭鎧文認為，同學間難免會被拿來比較，但不會因此感到有壓力，彼此競爭、互相激勵。
(中時電子報)
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