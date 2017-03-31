台南兒童文學月起跑 從閱讀走向創作

台南文學月宣告起跑，承辦學校絞盡腦汁帶給孩子們閱讀的樂趣。(曹婷婷攝)

2017台南文學月起跑，期許藉由一系列用心鋪陳的活動，讓孩子愛上閱讀。(曹婷婷攝)

2017台南兒童文學月起跑，邁入第5年的年度盛事，今年以「翻轉FUN文學」為主題，規畫3大主軸活動、13項系列活動，翻轉兒童文學閱讀型態與方式，從教室內走向教室外、從書本閱讀走向影像戲劇閱讀、從閱讀走向創作。

開幕儀式由七股區建功國小劉宥侖小朋友自製繪本並與同學們一同演出《口水大王》，青草國小總統教育獎推薦人郭玟伶分享推薦好書《我…有夢》、劉宥侖小朋友推薦自製繪本《口水大王》)，教育局副局長王崑源也與小朋友交換好書推薦卡，期待小朋友享受閱讀樂趣。

教育局指出，近年來投入數10億經費進行學校及公立圖書館的閱讀空間環境改善及新建工程，近2年，更爭取投入9000餘萬元經費讓學校採購圖書，讓孩子年年有新書可以閱讀。透過兒童文學，目的是啟發孩子閱讀興趣、培養閱讀態度，也期待所有家長多陪孩子讀書。

今年的兒童文學月有13項以兒童為主體的系列活動，包括4項文學活動、6項閱讀活動及3項創作活動。其中，最受歡迎的文學地圖走讀，今年有9條路線，首度新增東山文學之路、鯤喜灣文學之路、原民文學之路，將文學與地景融合一起。

文學小論壇讓孩子與作家面對面討論；校園FUN電影讓孩子讀電影、寫人生；文學地圖走讀規劃9條路線，讓孩子走讀家鄉的文學故事，認識在地文學之美；行動英語列車、客家文學列車、閩南語文學列車、魔法VR巴士、戲劇文學列車等系列活動，讓孩子多元閱讀、體驗各類文學；大台南小作家創作、小黑琵兒童文學創作專輯，讓孩子也可以當文學的創作者。

另外，市立圖書館辦理優質本土兒童文學書籍徵選活動，每年皆徵選出本土作家、繪圖者的優秀書籍，讓本土文字工作者被看見。4月23日在歸仁文化中心廣場更有一場兒童文學月大型活動-「故事繽紛嘉年華」活動，辦理故事體驗、行動劇表演、閱讀闖關活動等，一整日的文學市集，讓孩子玩閱讀、品文學。

(中時)