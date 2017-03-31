多才多藝小大人，嘉義市表揚模範兒童

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涂醒哲市長頒獎表揚模範兒童。（廖素慧攝）

黃芃翰榮獲模範兒童，父親黃士騰同感欣喜。（廖素慧攝）

蘇沛誼獲表揚模範兒童。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲今天表揚育人國小6年仁班黃芃翰等202位模範兒童，這些兒童多才多藝，踢足球、語文演講比賽、作文比賽、當自治小市長，樣樣都拿手。涂醒哲期勉大家行有餘力，勇於伸出手幫助需要幫助的人。

黃芃翰擔任班長，數理、語文、體育與資訊的表現出色，曾榮獲嘉義市巿長盃足球賽金靴獎（個人）、市長盃足球賽（團隊）第一名，足球運動吸引他的是從踢球中可以學習團隊合作精神，也榮獲嘉義市英語讀者劇場與英語朗讀特優獎項，允文允武。

興安國小自6年級蘇沛誼擔任興安自治市政府小市長，她來自新移民家庭，母親是越南人，她語文能力佳，曾榮獲嘉義市語文競賽國語演說優等、聯合盃作文比賽全國決賽優等說服獎等獎項。

嘉義市106年度模範兒童表揚大會今天在玉山國中舉行，市長涂醒哲一一頒獎給202位國小6年級及公、私立幼兒園模範生。

(中時)