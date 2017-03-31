「天使光聯盟」 為慈暉園噴塗滅菌保護
一群有共同目標的年輕創業家，組成「天使光聯盟」，將自身對全環境奈米除病毒細菌的保護技術與專業知識，今天義務為長期照護身心障礙者的高雄市私立紅十字會育幼中心慈暉園，進行環境空間滅菌保護噴塗，牆壁經過噴塗後，可以形成隱形保護膜，化解病毒。
慈暉園院長林玲君說，該園收容80名中重度成年身障者，長期住在園區，團體生活衛生非常重要，只要有1人染病，其他人都會受影響，防止疾病傳染是一大重點，噴塗可以預防病毒，防止感染。
由久造實業總經理楊順凱發起的天使光聯盟，集合奈米科技研發、產品開發、環境清潔、空間設計、建築建材等專業團隊，為全國許多醫院醫療空間、連鎖餐廳、幼兒園、辦公室、住家，提供全環境奈米抗病毒細菌的噴塗工程；甚至佛光山刻有經文的外牆也噴塗奈米複合材料防霉。
楊順凱說，將奈米複合材料噴塗在公共空間，具有抗病毒、滅細菌、除甲醛、除臭、防霉的效果，有如形成一層隱形的保護膜，可分解病毒，效果從3個月至1年。
為慈暉園噴塗是天使光聯盟首次做公益，他們今天到位於鳳山區的慈暉園進行噴塗，慈暉園董事長張調、鳳山區長劉勝元等都到場見證。
更巧合的是，楊順凱的父親楊光遠生前是慈暉園的董事，捐款幫助慈暉園建園，他首次見到父親捐贈的房間「光遠軒」，彷彿冥冥中自有安排。
(中時)
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