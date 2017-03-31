板橋大遠百小火車展 兒童節前夕人氣旺
板橋大遠百這兩天人氣超高，昨（30日）凌晨1時許因寶可夢稀有神獸「乘龍」出現，半夜聚集上百名玩家；今（31日）早11時開門後又湧進500多人，就為了「環遊世界氣球展」與「2017多美火車節－我的夢想大城鎮」，不少家長和寶貝都是小火車迷趕去排隊搶購。
因應兒童節連假，板橋大遠百規畫一系列親子、兒童的專屬活動。「環遊世界氣球展」即日起至4月16日在9F威尼斯廣場，由氣球達人用繽紛氣球創藝摺出近百坪世界造景氣球，涵蓋台、日、韓、陸、美、法、英等，巧手完成迷你小世界，令人驚豔。連假四天還有氣球教學課程，教小朋友怎麼用氣球變魔術，寓教於樂。
「多美火車節」今起到4月10日在7F活動中心，開展首日吸引近500人排隊搶購限量商品，不僅有超值A+B任選合購1688元，還有多項特價商品、邀請卡來店禮等，現場同步販售限量多美小汽車，每人每款限購3台，售完為止。
(中時)
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