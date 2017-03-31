慶祝兒童節 南投縣表揚157位模範兒童

南投縣政府今天舉辦模範兒童表揚大會，圖為主辦單位及來賓，與受表揚的模範兒童代表合影。(沈揮勝攝)

為慶祝兒童節，南投縣政府今天上午在南投市南島會館國際廳舉行模範兒童表揚大會，由副縣長陳正昇主持，議員曾振炎、蔡宗智、賴燕雪及縣議會秘書長陳國忠都到場觀禮，陳副縣長及與會貴賓分別表揚157位模範兒童、4位總統教育獎入選學生以及3位慈孝家庭楷模，場面熱鬧溫馨。

陳正昇表示，縣長林明溱的教育願景是希望讓每個孩子都能被看到，讓所有南投的學子都能在健康、活力的校園中學習，強化品格教育，培養高尚情操；並加強深耕閱讀、提升數位資訊能力，拓展學生的國際視野；同時也不忘照顧弱勢族群，教育出更傑出、優秀的下一代。

今天領獎的157位模範兒童學生個個表現優異、品學兼優，而且對體育、才藝也有傑出表現，足為學習的模範。

4位總統教育獎入選學生及3位慈孝家庭楷模，不僅孝行感人，學業品格均優，在校更熱心助人、謙恭有禮，保有正向積極的心，值得其他小朋友效法學習，縣府希望藉由表揚優秀兒童，鼓勵多元文化的楷模學習，激勵全體兒童見賢思齊，培養「雞吉向善」之精神。

當天除頒獎外，為讓模範兒童有個豐富且屬於自己特別難忘的節日，也將穿插南投國小的口琴、合唱、排笛、武術等精采表演，午餐完畢，師長們也帶著小朋友參觀恐龍樂園展，讓學生們身歷其境，實際到恐龍樂園探險，與恐龍為舞，提前歡渡快樂的兒童佳節。

今年總統教育獎入選學生中，草屯國小許旭東利用課餘照顧罹患漸凍人症父親，每天按摩餵藥、沐浴更衣，主動洗衣整理家務，侍奉罹病父親生活起居，小學五年級獲全國孝行楷模年紀最小的得主，母親打零工為養病賣掉房子租屋，收入不豐，父醫療開銷大。

在校熱心助人、謙恭有禮，保有正向積極的心，協助師長處理班務，成績名列前茅並輔導成績落後的同學，許同學特別感謝各界的鼓勵，以及師長、同學的支持，讓他一路走來倍感溫馨，未來將更用心學習，希望有能力回饋社會。

榮獲模範兒童楷模的大鞍國小曾裎捷，生於新住民家庭，在家除了完成自己該做的家事外，也因媽媽忙於美甲工作，所以裎捷也負擔起照顧及叮嚀妹妹功課的工作，是位貼心的兒子及優秀的哥哥。身材好的裎捷，在校不但是優秀的運動健將，功課也不馬虎，智勇雙全，並不吝在課業及生活上幫助同學，德智體均優的男孩，是大鞍國小的模範。

福龜國小劉芊妤，在校不管是課業或學校活動一向都很積極主動學習，他是學校校園特色的小小解說員，也是學校圖書館小天使，熱心服務，認真盡責，除了獲得105學年度欣榮圖書館悅讀徵文中年級佳作外，還入選兒童文學創作專輯，參加南投縣105年客語朗讀、客語小主播、英語朗讀比賽都獲得第二名成績，還通過105年度全國中高級客語認證檢定，積極上進，表現優異，足為同學楷模。

南投國小吳佩珊，善解人意、學習認真，榮獲南投縣閩南語朗讀第一名；代表參加全國閩南語朗讀比賽，成績優異；參加排笛社團和烏克麗麗社團，表現亮眼；榮獲繪畫比賽獎項，學業成績名列前茅，三四五六年級擔任學藝股長才華洋溢，是老師的最佳助手，學行俱優是同學們的最佳楷模。

(中時)