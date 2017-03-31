蘭嶼小巨人 獲全國社工特殊貢獻獎

曾有「蘭嶼小巨人」之稱的林茂安（右），31日獲總統蔡英文（左）頒發全國社工特殊貢獻獎。（嘉基提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月31日

曾有「蘭嶼小巨人」之稱的林茂安，從蘭嶼服務到阿里山，40年如一日，今天獲總統蔡英文頒發全國社工特殊貢獻獎，全國僅2個名額。

衛生福利部今天頒發「106年度社會工作專業人員特殊貢獻獎」，昔日被稱為「蘭嶼小巨人」的嘉義基督教醫院社區服務部主任林茂安，是全國僅有的2名獲獎者之一。

身材不高的林茂安，目前擔任雙福基金會執行長、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院社區服務部主任，他最為人津津樂道的是，早年放棄留學機會，在出國前夕跑到蘭嶼服務。

嘉義基督教醫院表示，林茂安40年前投入社區服務，從蘭嶼到阿里山、從兒童到老人，他始終勇敢付出、成就別人的人生，以持續的愛，填補弱勢者缺角的生命，獲獎實至名歸。

林茂安說，自己被喻為「蘭嶼小巨人」，是因為當年他放棄得來不易的留學機會，在出國前夕，毅然跑到蘭嶼，展開社區服務首航。

他表示，出國前他夢到蘭嶼，覺得十分奇妙，也因此意識到自己從未替他人奉獻服務，才帶著雙親的不諒解與失望，在蘭嶼展開21年的服務歲月。

在資源短少的蘭嶼，林茂安開辦全國第一個原住民與離島居家服務，並設立幼兒園、辦理職業訓練、老人送餐服務等，他經常在蘭嶼海邊倒立、思考，留下至今難以忘懷的回憶。

19年前，林茂安看到嘉義地區的弱勢者的需求，並認同嘉基預防醫學與長期照顧的理念，也意識到自己對父母未盡的責任，於是離開在蘭嶼創下的「傳奇」，回到嘉義繼續服務。

在全國高齡化指標之一的嘉義縣市，林茂安開啟兒童、老人、身障者到原住民的社區服務工作，且在今年元月完成博士學位，完成父母親對他的期望。

林茂安說，自己是個幸運的人，在40年的社工生涯裡，能在生活的環境中，看到弱勢者的需求，更感謝周遭伙伴及社會上許多人對他的支持，適時提供他各種資源與服務。

獲得全國社工特殊貢獻獎，林茂安表示十分感恩、也深受激勵，他說自己雖然已不再年輕，但仍藏著一顆火熱、不認老的心，希望能竭盡所能，繼續服務有需要的人們。1060331

(中央社)