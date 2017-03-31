薩德爭議未歇 華為與SK合作恐告吹

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薩德爭議未歇，南韓最大電信公司鮮京電信公司（SK Telecom Co.）近來飽受輿論壓力，可能放棄使用華為的網路設備。也有專家認為，華為的技術可以竊聽通話內容，或有資安疑慮。

美韓擬在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德反飛彈系統），因中國大陸官方聲稱此舉將危及大陸的戰略利益，不少大陸民眾因而「自發」抵制南韓，大陸境內近日出現民眾拒買韓貨、拒到南韓旅遊的行為。

雷鋒網今天引述外媒報導，SK電信計畫上半年在濟州島等地增設LTE基地台設備，並於去年底接到華為的設備引進提案。然而，受近來中韓關係影響，與華為的合作在南韓受到極大的輿論壓力，至今難以決定是否合作。

報導指出，SK電信近日表示，公司正在「大規模審查」華為和其他設備提供商，但也強調，「我們不會在一些特定的問題上堅持」。

不過，南韓保守黨派人士認為，華為與中國大陸政府關係密切，若在SK電信的硬體嵌入華為的技術，將嚴重威脅南韓國家安全。

另外，也有業界人士指出，電話接通後，服務器基地台會留有數據，動點小手腳，就可輕易地盜取訊息。1060331

(中央社)