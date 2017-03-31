北京證實 金正男遺體已運抵平壤
北京官員今天證實，北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的遺體以及3名涉案嫌犯已返抵平壤。大馬警方則說，准許嫌犯回國前，已偵訊並取得3人口供。
法新社報導，中國大陸外交部發言人陸慷在例行記者會說：「這名在馬來西亞身亡的朝鮮公民遺體以及與案情有關的朝鮮公民，今天已經由北京返回朝鮮人民共和國。」
他表示：「根據國際慣例和人道主義原則，中國對於運送這具遺體提供了必要援助。」
美聯社報導，馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）今天說，涉及金正男命案並在先前遭持續追蹤的3名北韓男子獲准離境前，警方已予以偵訊並取得口供。
卡立阿布巴卡告訴記者：「我們已從他們身上獲得一切我們所要的…我們對他們的供詞感到滿意。據信這3人原本藏身在北韓大使館。」
卡立阿布巴卡說，大馬警方仍在尋找2月13日金正男在吉隆坡機場航廈遭毒殺當天離境的另4名北韓人。至於2名在他檢上噴抹毒劑的女子已遭羈押。（譯者：中央社周慧盈）1060331
(中央社)
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