開季安打未開胡 林承飛不擔心做好自己

桃猿林承飛目前開季三場比賽沒有安打表現。 (資料照 鄭任南攝)

Lamigo桃猿隊游擊手林承飛，開季出賽３場，11個打席還沒有擊出安打，被問到何時開胡，他笑笑表示：「快了啦!不用擔心。」，他也提到，如果是去年的自己可能會陷入低潮，不過今年不會去在意，只要盡快調整就好。

林承飛目前年僅19歲，去年完整球季打出佳績，整季打出106支安打，包含9發全壘打，打擊率3成07，球季結束後，也從領基本最低薪資的7萬元，一口氣升到16萬元，漲幅超過200%，未來成績受到球迷與球團看好。

可惜今年開季前三場比賽，11打席無安打，僅靠3次保送上到壘包，他回應，目前打擊動作上還要做些細微的調整，雖然比賽當下會有點壓力，因為還沒有擊出安打，不過並不會影響心情，自己會調適，畢竟還是要比賽。

至於守備部分，林承飛表現還是可圈可點，他說，不會因為開季打擊打不好，就去影響到守備，自己就是盡力去表現，打擊狀況慢慢調整，打擊也是要打到沒有人守備的地方才有安打，不會去想這麼多。

薪水從7萬一口氣漲到16萬，是否帶來壓力，林承飛回應，薪水也只是個數字，打得好明年就會繼續往上升，打不好往下降也是理所當然。

(中時電子報)