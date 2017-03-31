開季安打未開胡 林承飛不擔心做好自己
Lamigo桃猿隊游擊手林承飛，開季出賽３場，11個打席還沒有擊出安打，被問到何時開胡，他笑笑表示：「快了啦!不用擔心。」，他也提到，如果是去年的自己可能會陷入低潮，不過今年不會去在意，只要盡快調整就好。
林承飛目前年僅19歲，去年完整球季打出佳績，整季打出106支安打，包含9發全壘打，打擊率3成07，球季結束後，也從領基本最低薪資的7萬元，一口氣升到16萬元，漲幅超過200%，未來成績受到球迷與球團看好。
可惜今年開季前三場比賽，11打席無安打，僅靠3次保送上到壘包，他回應，目前打擊動作上還要做些細微的調整，雖然比賽當下會有點壓力，因為還沒有擊出安打，不過並不會影響心情，自己會調適，畢竟還是要比賽。
至於守備部分，林承飛表現還是可圈可點，他說，不會因為開季打擊打不好，就去影響到守備，自己就是盡力去表現，打擊狀況慢慢調整，打擊也是要打到沒有人守備的地方才有安打，不會去想這麼多。
薪水從7萬一口氣漲到16萬，是否帶來壓力，林承飛回應，薪水也只是個數字，打得好明年就會繼續往上升，打不好往下降也是理所當然。
(中時電子報)
關鍵字：林承飛、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。