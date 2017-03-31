台東寶石店遭搶 損失超過百萬

寶石店在案發後拉封鎖線採證，警方已經鎖定犯案對象加強查緝。(黃力勉翻攝)

台東成功鎮一家寶石店今天中午發生一起搶案，一名男子佯稱要買珠寶，趁著老闆不注意時，拿著石塊敲擊後腦勺，並打破展示玻璃櫃搶走一批藍寶石隨即逃逸，寶石店損失超過百萬元，警方調閱監視器畫面後，已經開始擴大偵辦。

搶案發生在今天中午，嫌犯上門先佯稱要買寶石，當時店內僅有老闆在，老闆在介紹時轉身拿其他的東西時，嫌犯隨即以石塊敲擊他的後腦，讓他一陣昏眩後倒地，嫌犯立刻打破展示的玻璃櫃，搶走一批藍寶石。

老闆遇搶後立即以電話通知老闆娘，並報警處理，警方到場後封鎖現場採證，並調閱監視器畫面，初步了解嫌犯一人犯案，可能是台東的治安人口，並展開擴大追查。老闆則送醫急救，後腦勺有撕裂傷，所幸意識清楚並無大礙。

(中時)