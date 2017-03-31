北門沿海溢淹熱點　南市水利局加強護岸擋水

頭港排水右岸土堤現況，水利局今年編列預算，將興建混凝土護岸，減少暴雨颱風溢堤。（水利局提供）

水利局為改善頭港排水遇雨必潰堤的情況，將增加培水左岸土堤培高培厚，加強擋水效能。（水利局提供）

水利局副局長黃文彥昨親自說明，頭港排水5600萬元經費改善項目，讓民眾未來颱風豪雨來臨時，不必擔心水患。（萬于甄攝）

台南市北門區頭港排水系統一直以來對於暴雨、颱風等防潮抵擋力不佳，導致周邊的養殖區受到不少漁獲災損，水利局為有效達到治水，預計加高、興建頭港排水兩邊護岸，達到擋水、控制積淹水地區，保護周邊村落民眾安全及養殖區，減少因颱風豪雨帶來的漁業災損。

水利局指出，頭港排水涵蓋北門區北門里、永隆里等區域，周邊不僅是人口密度高的村落，知名的北門水晶教堂也在此區，更有海埔及保安養殖區等，都是台南養殖漁業、觀光發展的經濟重點區域，但受限地勢低窪，暴雨一來加上急水溪潮水湧入，導致頭港排水通洪能力事倍功半。

去年梅姬颱風來襲時，強大的風雨造成頭港排水右岸土堤損壞，堤後道路及塭岸也紛紛遭受波及，鄰近的農田及魚塭變成水鄉澤國一般，民眾怨聲載道。水利局緊急辦理搶修工程補強外，也發現頭港排水兩旁護岸結構較脆弱，今年積極爭取經費，鞏固護岸結構。

水利局副局長黃文彥表示，今年編列5600萬經費，預計將頭港排水左岸原有1400公尺長的土堤，增高加厚至2.5到3公尺高，並新建右岸300公尺混凝土護岸銜接既有設施，讓護岸達到擋水、控制積淹水地區。

該護岸工程預計今年5月完成招標作業，工期約230天，水利局期望能在2018年汛期前完工，以達到防堵暴潮溢淹。另外，水利局也針對西埔內社區等辦理部落防護工程，完工後，能保護北門沿海部落，加強社區抵禦暴潮的能力。

(中時)