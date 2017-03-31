預防性病 衛生局將在墾丁大街送保險套

墾丁音樂季自4月1至3，適逢清明連假期間，許多年輕人趁著連假，到現場狂歡，在熱情的音樂及酒精催情下容易讓人鬆懈心防，為了避免性病發生，屏東縣政府衛生局將於1日在墾丁大街發送保險套，並在現場設攤，提供民眾匿名快篩愛滋檢驗。

根據衛生福利部疾病管制署截至今年3月29日統計資料顯示，本國籍愛滋感染者共3萬4036例，屏東縣歷年來總通報人數為1148人，感染者年齡以20至29歲最多，佔44.16%，其次為30至39歲，佔31.659 %。若依危險因素分析，因性行為感染佔77.75％；以去年為例，愛滋通報未成年114人，且因性行為感染比率高達93.51％，顯現15至24歲年輕族群感染愛滋近年來有逐漸增加的趨勢，而「不安全性行為」是目前傳播愛滋病的主要途徑。

縣府衛生局表示，隨著社會風氣開放，年輕朋友們在參加轟趴、性派對、網路援交、俱樂部活動等，容易發生不安全性行為及合併使用興奮藥物，在自制力及防衛力下降的情況下，加上情境催化作用，極易因危險性行為增加感染愛滋及其他性病的風險，唯有正確使用保險套，才可杜絕體液分泌物進入人體，將感染機率降到最低。

衛生局呼籲，若曾經有不安全性行為，儘快主動篩檢，且衛生局考量個人隱私及可近性，提供免費的匿名愛滋篩檢諮詢服務，結合33鄉鎮衛生所、合約醫療院所(署立屏東醫院、屏東基督教醫院)提供免費的匿名愛滋篩檢諮詢服務，有關愛滋與性病防治相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢或撥打1922及屏東縣政府衛生局08-7380208、08-7388999防疫專線洽詢。

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(中時)