紀念大分事件 布農族人上山悼念

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族人一起上山祈福，回顧史實。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣卓溪鄉射耳祭傳統技能系列活動31日舉辦喀西帕南追悼儀式，藉以紀念92年前震驚日本的大分事件，150位族人帶著虔誠的心在事發地佳心，以祈福、回顧史實方式，讓大小族人了解布農族抗日事件，永誌不忘布農精神。

玉山國家公園早期為布農族傳統領域，1915年日治時期，布農族人發動反抗日本政府的大分事件，事發地就是現今玉山國家公園內、由日本警察闢建的八通關越道路(現為八通關越嶺古道)的大分駐在所。

31日上午7時30分，卓溪鄉約150位布農族人於玉山國家公園南安登山入口處集結出發，徒步至92年前那悲慘壯烈的起事點──佳心，先由6位部落耆老祭祀祈福，再由鄉長呂必賢講述布農族抗日事件，盼族人永誌不忘布農精神。

(中時)