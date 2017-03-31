勤練習　僑善國小舞蹈班全國賽獲優等

僑善舞蹈班以活潑輕快的《嬉鵝春趣》榮獲全國舞蹈競賽民俗舞乙組優等。（黎薇攝）

活潑輕快的《嬉鵝春趣》榮獲民俗舞乙組優等。（黎薇攝）

《嬉鵝春趣》舞蹈裡的道具也是老師們精心挑選。（黎薇攝）

苗栗縣頭份市僑善國小是縣內唯二設立舞蹈班的公立小學，每年招考都吸引喜歡跳舞的男女孩報考，今年畢業班學生剛獲得全國舞蹈競賽民俗舞乙組優等，表現優異。僑善舞蹈班即日起至4月7日招募三年級新生及插班生，對舞蹈有興趣的學生把握時間報名，一起舞出青春。

位處客家庄的僑善國小為提供孩子多元發展機會，1991年設立舞蹈班，多年來培育許多優秀舞蹈人才。舞蹈班為三至六年級各一班，課程內容為民族、芭蕾及現代舞蹈，軟硬體教學設備齊全，更有優秀師資陣容。

學校近年來將舞蹈學習課程融入更多元、更活潑的元素，積極將各種文化藝術收入舞蹈中，編出嶄新亮麗的舞曲，呈現不同的風貌，讓人耳目一新。

舞蹈班學生經常參與校內外機關團體藝文競賽與活動演出，六年級畢業班月初參加全國舞蹈競賽，以活潑輕快的《嬉鵝春趣》榮獲民俗舞乙組優等。六年級的唐郁淋、黃子倩和何宜臻三年級開始學舞，全班從去年暑假開始投入練習，比賽過程幾乎零失誤，「台下掌聲是最大成就感」。

校長王裕發表示，舞蹈班孩子經過反覆練習與排演，只為獲得完美演出，透過舞台表演可增添信心，也能體會在人生舞台，自己也可以為理想揮灑汗水，盡情跳出不一樣的舞步。

(中時)