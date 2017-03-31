衛服部新營醫院募集書包文具　醫童擁「包」幸福

衛服部新營醫院募集書包文具，捐贈給弱勢家庭孩童，讓他們也能度過歡樂的兒童節。（萬于甄攝）

新營醫院在兒童節前夕舉辦「醫童愛，擁包幸福」，募集書包及彩色筆等文具用品，捐贈給社團法人世界和平會的45位弱勢家庭孩童，讓這些孩童能在天真年幼的階段，感受兒童節歡樂的氣氛。

(中時)