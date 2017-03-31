花蓮造林工作假期 將檳榔園變森林

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志工們攜手合作。(楊漢聲翻攝)

花蓮林區管理處近年積極剷除非法占用國土之檳榔園，並招募保育志工進行山林復育，31日結合光復鄉大華社區15位造林志工，於社區附近山區進行「造林工作假期」活動，將光復鄉大全段575地號內非法占用國土之檳榔園剷除，並復育造林，以實際行動宣揚社區愛鄉護土的決心。

這塊造林地靠近大華社區西面山上，原本為非法佔用國土之檳榔園，林務局公告收回後，特別結合社區居民之力量，於剷除地上物後，立即整地造林，期能讓社區更深入瞭解林務局造林工作，並藉由當地居民共同參與，凝聚社區守護環境之向心力，以及政府造林工作的支持度。

(中時)