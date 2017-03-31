春假雲林親子遊 布袋戲館、黃金蝙蝠生態館玩透透
為期4天的春假將於本周末展開，雲林縣府多個藝文場館包括雲林故事館、二崙故事館、斗六繪本館等，舉辦適合親子共遊的活動，歡迎家長們帶著小朋友一起前往欣賞魔術表演、闖關遊戲、童玩DIY、吹糖表演。
斗六行啟紀念館舉辦音樂野餐市集及音樂會，還有三小市集準備的清明潤餅動手做。
關心生態教育的朋友請光臨水林鄉黃金蝙蝠生態館，一連4天舉辦環境教育闖關及導覽活動，4月4日生日的壽星出示證件還可以獲得「蝙蝠節慶明信片」。
喜愛歷史古蹟的鄉親可以到西螺延平老街文化館參與「漫遊西螺歷史建築」的免費導覽。
虎尾布袋戲館有台灣燈會「偶戲春秋」燈區8公尺高素還真及羅喉的精采演出，另有「水果三劍客」、「寶貝尋寶記」、「濟公收火龍」等等偶戲劇碼。
斗六官邸兒童館則有「相揪來尋寶」、二手玩具屋「感覺統合體驗活動」；土庫故事屋舉辦「新齊繪畫藝想班春令營」，都能讓小朋友們度過充滿藝文氣息的兒童節。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。