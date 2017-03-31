春假雲林親子遊 布袋戲館、黃金蝙蝠生態館玩透透

我要評比

黃金蝙蝠生態館活動（周麗蘭攝）

繪本館活動（周麗蘭攝）

雲林故事館活動（周麗蘭攝）

雲林布袋戲館活動（周麗蘭攝）

官邸兒童館活動（周麗蘭攝）

為期4天的春假將於本周末展開，雲林縣府多個藝文場館包括雲林故事館、二崙故事館、斗六繪本館等，舉辦適合親子共遊的活動，歡迎家長們帶著小朋友一起前往欣賞魔術表演、闖關遊戲、童玩DIY、吹糖表演。

斗六行啟紀念館舉辦音樂野餐市集及音樂會，還有三小市集準備的清明潤餅動手做。

關心生態教育的朋友請光臨水林鄉黃金蝙蝠生態館，一連4天舉辦環境教育闖關及導覽活動，4月4日生日的壽星出示證件還可以獲得「蝙蝠節慶明信片」。

喜愛歷史古蹟的鄉親可以到西螺延平老街文化館參與「漫遊西螺歷史建築」的免費導覽。

虎尾布袋戲館有台灣燈會「偶戲春秋」燈區8公尺高素還真及羅喉的精采演出，另有「水果三劍客」、「寶貝尋寶記」、「濟公收火龍」等等偶戲劇碼。

斗六官邸兒童館則有「相揪來尋寶」、二手玩具屋「感覺統合體驗活動」；土庫故事屋舉辦「新齊繪畫藝想班春令營」，都能讓小朋友們度過充滿藝文氣息的兒童節。

(中時)