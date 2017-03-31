學甲慈濟宮上白礁謁祖遶境 下周登場
學甲慈濟宮供奉的開基保生二大帝有800多年歷史，一年一度的上白礁謁祖遶境活動將於下周五登場，每年都吸引來自各地數百陣頭參加，其中還有全台唯一以人工扛抬的蜈蚣陣，相當特別，今年廟方特別設計「上白礁隨香旗」要送給香科志工，並製作1309顆壽桃分送民眾祈福，還要在神明得道日辦健走活動慶祝。
學甲慈濟宮董事長王文宗表示，上白礁遶境祭典將在4月7日舉行，預計會有來自全台宮廟超過300陣頭共襄盛舉，並在將軍溪畔白礁亭祭拜中華民族列祖列宗、遙祭福建白礁慈濟祖宮，並舉行請水火儀式意喻飲水思源。
在4月11日的保生大帝1309年聖誕，則將在慈濟宮舉辦祝壽大典，邀請學甲十三庄境內的國中、小學生藝陣團體在廟埕前演出，並現場發送1039顆壽桃讓信眾保平安。
廟方今年也延長慶祝活動規模，農曆5月2日的保生大帝得道紀念日，也要舉辦全長6公里的健走活動，報名者可獲贈慈濟宮設計的專屬開基保生二大帝T恤。
(中時)
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