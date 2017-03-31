義民廟春祭 現場白布條抗議

義民廟今天為春祭大典，客委會主委李永得（右二）昨出席，前縣長林光華（左二）與多名董事，出面抗議現任董事長徐德馨（右三）遲未改選惹議。（莊旻靜攝）

新竹縣褒忠亭義民廟今天為春祭大典，現場出現董事拉白布條抗議，前縣長林光華在場直批「董事長不改選，義民廟的臉都丟盡了」，董事長徐德馨當場離席，事後表示在交接完之後，會在今年7、8月改選。

今天為方祭祀過去奮勇保護家園的義勇軍，客委會主委李永得到場參與。前縣長林光華曾任義民廟董事長，他指出，董事早在去年2月就該改選，位置卻遭徐德馨長期把持，林光華更指「現在是法治社會，應該依法改選」。

林光華原本要將麥克風遞給徐德馨，但徐最後臉色鐵青離去。事後徐表示，現場均是不實指控，義民廟仍在處理上百坪土地返還事宜，去年已提出法律訴訟，要求拆屋還地，待這些事情處理完後才會交接，預計將至今年7、8月時。

徐德馨也指出，任何程序均按照規定，財務更外包給會計師作帳，絕無問題。他致詞時提及，董事有任何問題，應在董事會中談，不應攤在盛會中來做，他也說他並無對不起義民爺。

褒忠亭義民廟在今年1月開董監事會議，要求徐德馨在3月底前完成改選，至今未果，造成多名董事不惜抗議。新竹縣府民政處指出，董事會可向法院提出處分，要求開臨時會並要求董事長出面改選。

(中時)