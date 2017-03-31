韓使促陸讓樂天瑪特復業 陸重彈舊調

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針對南韓駐北京大使日前致函中國大陸官方，請求允計樂天瑪特超市恢復經營，大陸外交部發言人陸慷今天僅說，大陸依法保護外國企業合法利益，前提是經營必須「依法合規」。

中國大陸外交部下午舉行記者會，陸慷在回答媒體提問時，作上述表示。

陸慷說，中國大陸政府重視中韓經貿合作，歡迎包括南韓企業在內的外國企業前往大陸投資興業；同時也會依法保護外國企業在大陸的合法利益，但前提是「有關企業在華經營必須『依法合規』」。

南韓媒體報導，南韓駐北京大使金章洙日前向中國大陸外交部、商務部、公安部發送公函，內容為「樂天瑪特恢復營業不僅有助於韓中兩國關係，而且還有助於中國的經濟發展。請採取措施，讓中國國內的樂天瑪特可以恢復營業」。

報導指出，南韓外交部相關人士指出，金章洙此舉是轉達南韓政府的堅決立場。1060331

(中央社)