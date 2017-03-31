韓使促陸讓樂天瑪特復業 陸重彈舊調
針對南韓駐北京大使日前致函中國大陸官方，請求允計樂天瑪特超市恢復經營，大陸外交部發言人陸慷今天僅說，大陸依法保護外國企業合法利益，前提是經營必須「依法合規」。
中國大陸外交部下午舉行記者會，陸慷在回答媒體提問時，作上述表示。
陸慷說，中國大陸政府重視中韓經貿合作，歡迎包括南韓企業在內的外國企業前往大陸投資興業；同時也會依法保護外國企業在大陸的合法利益，但前提是「有關企業在華經營必須『依法合規』」。
南韓媒體報導，南韓駐北京大使金章洙日前向中國大陸外交部、商務部、公安部發送公函，內容為「樂天瑪特恢復營業不僅有助於韓中兩國關係，而且還有助於中國的經濟發展。請採取措施，讓中國國內的樂天瑪特可以恢復營業」。
報導指出，南韓外交部相關人士指出，金章洙此舉是轉達南韓政府的堅決立場。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。