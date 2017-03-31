山葉高球賽次輪 盧曉晴升至並列第5
台灣高球女將盧曉晴在山葉女子高球賽次輪打出72桿，兩輪合計143桿，讓排名上升到並列第5。
女子高球日巡賽（JLPGA）總獎金1億日幣（約新台幣2728萬元）的山葉女子高球賽（Yamaha Ladies OpenKatsuragi），在日本的靜岡縣進行4回合共72洞的賽事。
盧曉晴首輪打出5鳥、4柏忌的71桿並列第7，今天她抓下3小鳥、吞下3個柏忌，打出平標準桿的72桿，兩輪合計低於標準桿1桿的143桿成績讓排名上升到並列第5。
首輪以76桿並列55名的姚宣榆，次輪抓下3隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出低於標準桿2桿的70桿，兩輪合計146桿讓排名往前推進到並列15名。
首輪以72桿並列18名的蔡佩穎，今天只抓下1小鳥，但吞下3個柏忌和2個雙柏忌，打出78桿成績，兩輪合計150桿並列50名。
劉依貞繼首輪打出75桿後，次輪吞下2個柏忌和1個雙柏忌，打出76桿成績，兩輪合計151桿並列62名。
韓國女將安宣柱（Sun-Ju Ahn）首輪打出73桿，但今天她狂抓7隻小鳥，還獵下1隻老鷹，只吞下1個柏忌，打出低於標準桿8桿的64桿，2輪合計低於標準桿7桿的137桿成績讓她躍居領先。1060331
(中央社)
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