台灣最美的風景 郵差記錄在地日常

在台南大小街道穿梭，郵務士李翔更廣為人知的形象是拿著相機的攝影師「差差」。3年前一個人生的轉彎，讓庸庸碌碌的「宅男」李翔拾起相機，記錄台南古老的人情味。

李翔是台南善化郵局資歷12年的郵務士，被朋友暱稱「差差」，3年前，失戀的李翔轉換心情，認識一群新朋友，透過這些朋友，李翔學會攝影，也認識更多台南文化歷史，愛上老建築。

李翔與朋友一起參與老屋活化、共組「萬屋砌室」工作室，舉辦南國小夜市等文化活動。李翔說，台南的美與內涵需要靜下心來體會，台南很悠閒，「隨時都可以停下來休息」，是他最喜歡的優點。

所謂的休息，指的是心靈的放鬆。李翔的投遞路線，橫跨都市與鄉村，農村的阿公阿嬤跟李翔都是舊識，每天的投遞、包裹簽收不僅是工作的一部分，在閒話家常的過程中，滿滿的人情味也讓人感到溫暖、放鬆。

相較都市，鄉村的人見到郵差更願意停下來聊兩句，把路過的郵差當做熟人或朋友，每當李翔經過，有行動不便的老人熱情出門迎接、有人送水送食物、也有人會拉著他談心，李翔笑稱，「大家的八卦我都知道不少」。

因為鄉村的人情味，李翔的攝影集「差差工作日誌」不只拍美美的風景，還有農村驕傲凶惡的鵝、阿伯的甘草茶攤、阿嬤門口探望的身影、水田啄食的白鷺鷥，這些景象與李翔的綠郵車一同入鏡，不少照片都勾起網友的回憶與共鳴，許多人感觸「這就是我小時候的地方」。

除了山林、鄉村風景，李翔還愛上古舊卻精緻的器物與建築。平時，李翔也會騎著車四處「尋寶」，探尋老建築，建立自己的「老屋地圖」。

不過，農村消失的速度卻比預想中來得快。有一次，李翔高興地帶著朋友去看他最新發現的老建築，一轉彎來到目的地，卻親眼看見怪手正在拆除這棟特別的老屋。

「對很多人來說，這些就只是舊的東西」，李翔坦言自己感到惋惜，也更加珍惜仍現存的老建築及台灣農村在地風景。

李翔仍在不停地拍攝，抱持著「現在不拍，以後就沒有了」的心情，繼續記錄最「台灣」的風景。未來，李翔還想要拍攝更多台南的老建築，並深入訪談，讓更多人了解台灣老屋隱藏在歲月痕跡中的精美工藝與風格。1060331

(中央社)