清明掃墓做好防護 減少染恙蟲病風險
民眾清明掃墓可能遭潛伏草叢的恙(蹣)叮咬而感染恙蟲病，出現發燒、頭痛等症狀，可穿長袖衣褲、皮膚塗抹合格防蚊藥劑預防。
南投縣政府衛生局今天提醒，恙(蹣)宿主以囓齒類動物為主，恙(蹣)幼蟲喜歡爬行土面、停留草叢，伺機落入經過的動物或人類身體，因此，行走草叢遭恙(蹣)叮咬而罹患恙蟲病的機會較高。
衛生局指出，恙蟲病潛伏期約9天到12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒約1個星期後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙(蹣)叮咬處通常會出現焦痂。
衛生局表示，民眾可穿長袖衣褲、靴子、手套，並每天沐浴、換洗全部衣物，若發現手、腳等部位出現被蟲咬的傷口，可塗抹含抗生素物質軟膏，以減低遭具感染性的恙蟲附著叮咬及發病機率。
衛生局表示，恙蟲病例每年4月到5月開始快速增加，7月、8月達到高峰，南投縣今年已累計2例確診病例，提醒民眾從事戶外活動、進出或接觸草叢，應落實自我保護措施，避免感染恙蟲病。1060331
(中央社)
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