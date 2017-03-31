盼政府履行協議 國道自救會不接受限縮
國道自救會今天再度至勞動部前抗議，並發出3點聲明強調希望政府履行當初協議，並不接受任何限縮。
勞動部今晚再度邀集交通部、勞動部及收費員代表與社會公正人士組成的專案審核小組召開第二次審核小組會議。國道收費員自救會再度在勞動部前抗議。
國道收費員自救會秘書郭冠均表示，日前勞動部在自救會沒有出席會議的情況下，做出限縮補貼人數、補貼額度等決議，已經明顯違反當初跟國道收費員自救會簽署的解決協議條件，根本是已經跳票。
「協議履行沒下文，勞動部別硬幹」，自救會拿著布條喊著口號。郭冠均強調，補貼計劃是自救會抗爭3年爭取來的，自救會僅希望政府遵守協議，沒有多要也不接受任何縮減。
郭冠均說，自救會不接受政府開放搭便車，更藉著搭便車的利益，用自救會會員跟非會員的補貼差距數倍為理由，破壞協議。郭冠均批評，勞動部一再說補貼計劃是公平公正，是暗指自救會自私，對此要強烈譴責勞動部。
郭冠均強調，勞動部應該要提出如何履行跟自救會協議的具體方案，不該在仍有爭議的情況下硬幹。
隨後國道收費員自救會長孫秀鑾順利進入會場開會，而郭冠均則因不是審議小組委員，因此被擋在門外。1060331
(中央社)
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