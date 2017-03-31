南國廚師英雄會 台南五星飯店邀6主廚合辦中西餐料理
台南市中西區一家五星級酒店今年找來6位知名主廚，預計在5月與9月各辦一場西餐與中餐的客座主廚料理，中餐宴去年一公布訂桌就秒殺，今年由台南辦桌天王汪義勇、晶英酒店主廚盧偉強原班組合外，加上杭州酒店主廚吳瑞康3人聯手擔綱，最受期待。
晶英酒店今年5月將舉辦的西餐客座主廚料理，邀請屏東正夯的原住民餐廳AKAME與酒店內牛排餐廳合作，將原住民的香料野菜，以西式燒烤方式料理，搭配調酒師傅吳盈憲現場做特調，刺激饕客味蕾。
接著9月的中餐宴，號稱在地與國際級廚師的組合，晶英酒店去年找來台南在地辦桌天王「阿勇師」汪義勇與酒店五星主廚盧偉強合作辦桌，吸引老饕慕名而來，席開85桌立刻遭「秒殺」預訂一空。
業者今年的客座主廚料理會上，除了兩人再度重逢，再邀請一位杭州酒店的米其林級主廚吳瑞康師傅，3人打造一場兩岸三地口味的中式饗宴。
晶英酒店總經理李靖文以「人才在地化，食材國際化」為目標，3年來持續尋找在地知名的人才與食材，彼此討論各種合作方式，透過五星級飯店平台，藉國際旅客、網站宣傳到國際市場，藉此達到飯店業者與在地產業共生共榮的目標。
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(中時)
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