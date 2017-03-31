超通用、零差別樂園 主打樂齡夢想宅
自由空間教育基金會主辦的「超通用、零差別樂園」未來建築概念展今(31)日至6月4日於勤美術館展出；以樂齡夢想宅為主軸，規劃「熟齡好宅計畫」、「居住零差別」、「感官零差別」、「生活無差別」、「自己的零差別小宅」等5大展區，還有生動有趣的互動體驗。
副市長林依瑩受邀致詞表示，期待透過這個活動推廣好宅理念，並以通用設計落實全齡無障礙環境，逐步打造台中成為健康宜居城市。
今日主辦單位為展覽舉辦開幕式，林依瑩表示，很高興看到自由空間教育基金會與勤美集團合作，在台中打造一個全齡無障礙環境，並運用巧思，以有趣互動方式讓台中市民體驗以人為本的空間設計；而這樣的環境打造可以提升整個國家社會，打造美好生活。
她也說，這個展覽以打造全齡無障礙環境為理念，不僅可以幫助弱勢或少數族群，更與所有人息息相關，並和市府積極推動的「友善建築、擁抱未來」（老人照顧社區化）目標不謀而合。
自由空間教育基金會董事長唐峰正說，他以使用者的經驗回饋，將通用設計理念在台灣推廣與實現，希望在政府法規的規定下，運用更多創意、降低成本，設計舒適健康、無論男女老幼住在一起都覺得快樂的宜居住宅，讓使用者越來越多，最後提升社會競爭力。
「超通用、零差別樂園」展出一系列符合熟齡族群身心需求的樂齡理想宅，結合服務型好宅與通用設計概念，並採用新科技、新材質，給住居更多機能，讓以往僵硬的生活空間變成主動滿足居住者需求的服務型好宅，包括隨時可以把空房出租給年輕人使用的Airbnb共享設計，或是在兒孫探訪時把房子中間調整成開放露營場的活動隔間；這些設計都賦予住宅在安養照顧功能外，增加人際交流等身心需求的功能。
另外，活動展場設置大量互動裝置，讓參觀者了解熟齡族群多元化身心需求，鼓勵民眾及早投資規畫適合自己的居住空間，提高未來生活品質。
(中時)
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