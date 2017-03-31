峨眉鄉美成這樣 古道就能拍婚紗

峨眉鄉一群年輕人透過不同視角，紀錄峨眉鄉9條古道之美，邀請大眾走訪。（峨眉鄉公所提供）

新竹縣峨眉鄉充滿山、湖美景，往往成為眾人踏青、運動的好去處，不過一群年輕人透過不同視角，把家鄉、古道變得時尚、浪漫，邀請大眾探索峨眉鄉之美。

客委會推動「國家級台三線客庄浪漫大道」計畫，首波推出「台三線客家山林古道網絡計畫」，期盼由在地居民發掘地方脈動，培養對文史、生態的珍惜。峨眉鄉公所配合中央政策，組成1支訪查隊伍，以年輕人為主力，探查鄉內獅頭山風景區的9條古道。

這群年輕人發揮創意，透過鏡頭記錄不同的古道美景，讓古道處處都成為可以拍婚紗等級的浪漫景點。拍攝者之一的徐健智指出，峨眉鄉獅頭山的古道不單綠意盎然，可觀桐花、賞螢等，「四季都很有戲」。

此次峨眉鄉公所探查的共有9條古道，遍佈獅頭山風景區內，包含六寮古道、茶亭步道、猿山古道、水濂洞及糯米橋古道、藤坪古道、獅山越嶺古道、龍門口步道、十二寮步道以及扁擔古道，後續將在臉書「峨眉360粉絲團」公佈，並將提供客家委員會作為整體改善客庄環境規劃。

(中時)