明初先發戰中信 洪心騏：從國小就在等

洪心騏明晚場先發對戰中信兄弟。（資料照，統一獅提供）

統一獅原訂今天（31日）起在新莊與中信兄弟進行3連戰，但首場比賽因雨延賽，兩隊明天將在原地進行雙重賽，獅隊在晚場排出新秀洪心騏掛帥，這將是他生涯在一軍的初先發，他笑說：「從國小就在等這一天。」

23歲的洪心騏去年季中選秀第8輪被獅隊選進，去年季末曾登上一軍後援1場，本季被教練團定位在先發，而他在春訓表現亮眼，加上訓練態度獲得教練團肯定，因此在開季就擠進球隊先發輪值中。

洪心騏笑說，從國小就在等能在職棒先發這一天，但加入職棒後沒有特別想過這一天什麼時候會來，「從春訓開始自己沒有想太多，就照教練的交待好好去投。」

洪心騏預計在明天雙重賽晚場先發出戰中信兄弟，他表示：「很開心，但就當做一場正常的比賽。」他也提到，因自己是排序比較後面的先發，前幾場比賽就先觀察打者的心態，自己上去投時就按照捕手的配球，再靠隊友幫忙。

兩隊明天雙重賽的先發投手皆未更動，下午1點05分開打的午場賽事由獅隊左投林子崴對戰江忠城，6點35分進行的晚場比賽則由洪心騏碰上兄弟洋投伍鐸。

(中時電子報)