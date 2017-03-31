創意春捲現採蔬果入菜 健康不油膩
吃膩傳統春捲嗎？新化大坑農場場長蔡澄文在園區開闢近60坪空間，導入自動滴灌系統及高架栽培技術，栽種草莓、小蕃茄及各式生菜，並搭配自家生產的黃瓜、鳳梨、土雞蛋，做出創意「花園春捲」，風味鮮甜，低卡不油膩，頗受遊客好評，連假期間將推出農事導覽及DIY體驗遊程。
大坑休閒農場場長蔡澄文說，前年他改建原有的養雞場做為蔬果栽培室，運用高架栽培技術種植草莓、小蕃茄，今年首度嘗試種植蔬菜，選擇蘿蔓、萵苣等可直接生食的西洋生菜，採用無毒方式栽培，細心呵護，近日收成，不僅個頭碩大，還有野菜的香氣。
農場員工想到清明節必吃的春捲，靈機一動，將場裡生產的農產當作餡料，發揮巧思做成既應景又有特色的春捲料理，「花園春捲」的餡料五花八門，有草莓、小蕃茄、鳳梨、黃瓜、土雞蛋以及三種生菜，再撒上黑芝麻、花生粉、糖粉，最後再用潤餅皮包起來，因為使用的都是生鮮食材，也沒有肉類，幾乎是無油烹調，口感清爽，也符合現代人對健康的要求。
現在正好是多種蔬果的當令產季，適逢連續假期，農場將開放遊客體驗入園採摘野菜果物，並結合清明吃春捲習俗，並實際動手DIY「包潤餅」，歡迎民眾洽詢預約。
(中時)
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