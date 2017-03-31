海龜死沙灘 恆春今年第4起
第六三岸巡大隊旭海安檢所值班人員於今日上午8時許接獲民眾通報，指在阿朗壹古道入口處岸際發現兩隻海龜，經旭海安檢所人員抵達現場後，研判2隻海龜疑似為保育類綠蠵龜已無生命跡象，且經海生館獸醫判斷，死亡時間過長已無研究價值，當場就地掩埋。
今上午8時許，有民眾發現2隻長42公分、寬39公分與長56公分、寬52公分的綠蠵龜，於是通報旭海安檢所，人員到場後初步觀察綠蠵龜均無生命跡象，隨即通報海生館協處，獸醫了解後，認為海龜死亡時間過長無研究價值，託請海巡人員將海龜就地掩埋。
第六三岸巡大隊表示，恆春半島今年起已接獲4起發現海龜通報，其中1起經海巡人員救起後，送至海生館休養，其餘3起發現時均已死亡，因此提醒民眾應注意海洋環境保育，不排放汙水、油污及丟棄人工垃圾入海。
第六三大隊也呼籲漁民，如有漁網（具）損壞或不敷使用，別隨意丟棄於海岸，因為會破壞美麗的海岸，更會威脅到海洋生物的性命，民眾如發現沿海有鯨豚及海龜擱淺或其他海洋生物受傷等情況，可透過「118」免付費服務專線通報海巡署，海巡署將立即派員協助處理。
(中時)
關鍵字：海龜
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