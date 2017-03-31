高市16位社工 榮獲衛福部表揚

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高雄市獲獎社工人員與頒獎的衛福部長陳時中（右六）合影。（高市社會局提供）

高雄市獲獎社工人員與頒獎的行政院政務委員林萬億（左六）合影 。（高市社會局提供）

高雄市繼南高屏地區社會工作專業人員表揚囊括10獎項後，今天高雄市公私立社福機構、團體及醫事機構共16名社工人員再獲衛福部表揚，表現相當優異。

衛福部為了提升社會大眾對社工專業的認識，慰勉社工人員終年辛勞，今天上午在臺大醫院國際會議中心舉行106年全國社工表揚頒獎典禮，表揚全國136名優秀社工人員，高市有16人獲獎。

高雄市今年榮獲資深敬業獎的5位社工─社會局陳惠秀、李美蓮、勞工局陳碧燕、北高雄家扶基金會戴玉燕、高雄榮民總醫院周玲玲，均服務滿20年以上，數十年如一日，不辭辛勞的堅守工作崗位，令人敬佩。

另有11位社工人員獲得服務績優獎殊榮─社會局王君儀、張仁萍、陳珮怡、侯宜君、北高雄家扶基金會曾淑靜、南高雄家扶基金會葉湘郁、心路基金會謝宜靜、義大醫院李姈蓉、高醫張雅惠、高榮李芸樺、高雄長庚醫院陳曉芹；他們分別是扶助兒童少年、老人、身心障礙者及低收入戶等弱勢民眾，或是從事保護性工作，常常都需要24小時機動備勤，處理危機緊急個案，或深入偏鄉地區，提供福利與救援服務。

其中榮獲服務績優獎的王君儀，曾擔任媒體記者，現為社會局婦女館的社工督導員，從事社會工作近15年，擁有敏銳的觀察力，長期提倡婦幼保護及性別平權，培力社區婦女自立，成果豐碩，得獎實至名歸。

社會局長姚雨靜表示，社工師法實施至今滿20周年，高雄市致力發展社工專業制度，除積極與社福團體協力開創多元服務方案，透過訓練優化社工服務效能，持續充實社工人力、提升社工待遇加給，2013年更率全國之先，制定「高雄市政府社會工作人員人身安全維護要點」，強化社工人員執業安全保障等，希望有更多人投入社會工作領域，為市民謀福利。

(中時)