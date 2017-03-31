高港新亮點 貨櫃積木大集盒
高雄港以貨櫃轉運為大宗，貨櫃與港有著唇齒之誼。高雄市用33個標準貨櫃當積木堆疊成新地標，既具城市意象也是創意空間，還能置身其間品味特色餐飲。
「集盒‧KUBIC」聚落位在復興三路、中華五路轉角處，由彩繪繽紛五顏六色的大小貨櫃堆疊而成，貨櫃既承載藝術文化也成了港灣畔時尚的區塊和色塊，很適合民眾來此散散步、吹吹風。
高雄市長陳菊今天主持「集盒‧KUBIC」貨櫃聚落啟用，都發局長李怡德表示，將此打造為充滿青年活力與創意的實驗性跨界平台，兼具展覽、論壇、共同創作與青年創業等複合機能，盼打造為亞洲新灣區實品屋的創新形象。
已有15組團隊進駐「集盒．KUBIC」，將此做為新創事業、產品設計開發的基地。
另外規劃展覽區，4月1日起以「說一個亞灣的故事」為題為亞洲新灣區系列展揭開序幕，透過藝術展覽形式訴說高雄從濱海小漁村、南進工業港，蛻變為亞洲新灣區的歷程。1060331
(中央社)
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