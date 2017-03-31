擊昏寶石店老闆 搶走上百萬寶石

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台東縣成功鎮今天中午發生寶石搶案，1名男子佯稱買寶石，拿起店內寶石擊昏老闆，隨即搶走價值超過百萬藍寶石逃逸。

警方表示，今天中午12時許，歹徒進入成功鎮上一間寶石店後，東看看、西看看，告訴老闆要買藍寶石，老闆於是拿了一些寶石讓他鑑識。

歹徒趁老闆轉身時，拿起店內尚未琢磨的石塊，直接敲老闆的後腦勺，老闆當場倒地，歹徒迅速拿店裡的玉石逃跑，目前警方清查可疑嫌犯。

警方表示，初估歹徒搶走的藍寶石價值超過新台幣百萬元。1060331

(中央社)