高雄新景點「集盒」出櫃啦！ 訴說亞灣故事
亞洲新灣區「集盒‧KUBIC」貨櫃聚落，今天正式「開櫃」，33個五顏六色貨櫃層層堆疊，吸引文創、餐飲、運動等15家業者進駐。市長陳菊說，貨櫃是高雄人生命共同記憶，同樣擁有堅定、耐勞性格，如今貨櫃聚落成型，象徵高雄翻轉時代來了。
陳菊提及，過去高雄人與高雄港在重重高牆阻擋下，關係顯得疏離，經市府10多年來不斷打破禁忌，致力於「高雄人的高雄港」目標，使港灣賦有新生命，雖然港市合一受限繁文縟節、窒礙難行，但如今尋求港市合作，創造市民福祉。
她指出，亞灣尚有350公頃土地待開發，屆時勢必吸引產業進駐升級，創造更多就業機會，當然也需要有年輕人加入。高雄港每年貨櫃量逾1000萬噸，貨櫃代表著「粗勇」，與高雄人堅定、沉著、耐勞契合，任憑風吹雨打，外頭世界不論如何改變都不怕，如今貨櫃也象徵亞灣即將翻轉高雄命運。
其實，集盒KUBIC最重要的任務，是用簡單的方式，「說一個亞灣故事」，由4個貨櫃打造40坪故事屋，裡頭以高雄港為意象，上下投影讓人彷若置身海洋，抬頭可見黃色小鴨、船艦，更可聽到國慶煙火、船鳴聲，這些是高雄港歲月留下的痕跡。
「集盒」座落於前鎮區中華五路、復興三路交叉口，未開幕即在網路上掀起話題，馬卡龍、鮮豔色系貨櫃，成為IG、臉書熱門打卡景點，目前有自行車、手作場、韓港料理、打狗啤酒等16家青創團體進駐。
今開幕式高雄市長陳菊主持，都發局長李怡德團隊、觀光局長曾姿雯、社會局長姚雨靜、教育局長范巽綠、立委賴瑞隆、市議員吳益政、邱俊憲、岡山區長袁德明等共襄盛舉，更有逾500位民眾慕名而來，也有大學生穿著學士服前來取景拍畢業照。
(中時)
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