「顏酥肌」李鍾碩人氣爆棚 粉絲愛他這點

李鍾碩不斷自我挑戰，想突破以往框架。（《men’s uno男人誌》提供）

除了顏值、實力兼具，李鍾碩謙遜有禮的性格也被認證。（《men’s uno男人誌》提供）

李鍾碩從小把演戲當夢想，付出很多努力和堅持。（《men’s uno男人誌》提供）

人氣韓星李鍾碩2010年從電視劇《檢察官公主》出道，之後接演的作品皆有高人氣，去年底更憑《W》中的「姜哲」一角，首度在「MBC演技大賞」奪下大賞，成為韓國視帝級的一線演員。而李鍾碩近日登上4月份《men’s uno》雜誌封面，他的帥氣外貌和精壯身材，穿上合身的Dior Homme新裝更顯帥氣非凡，舉手投足之間，吸引不少目光。

李鍾碩從模特兒轉戰演藝圈，雖看似一帆風順，但對他來說絕對不是偶然，在大家看不見的背後，是他投入的堅持和努力，「因為演戲其實是我自小以來最大的夢想，而我一直都為此去努力作準備。無論是什麼樣的戲劇和角色也好，於我而言都是磨練演技的好機會，都值得我去好好珍惜，我希望自己每一次的演出都是讓觀眾看到跟之前不一樣的李鍾碩。」

李鍾碩自憑《學校2013》拿下首個演員獎項後，之後部部作品《聽見你的聲音》、《異鄉人醫生》、《皮諾丘》、《W》等都是重要的男主角地位，人氣也與日漸增。而問他有多愛演戲，他說：「即使現在大家都對我的演出有讚賞，但每一次我都覺得自己還有非常多的改進空間，尤其是開拍新戲的時候，我都會想要突破以往的框架，這種不停的自我挑戰，是演戲能讓我如斯迷醉的最大原因。」

除了外貌、實力兼具這點，是李鍾碩吸粉無數的原因之外，他的謙厚有禮性格更令大家無法不愛，難怪人氣如此爆棚。

(中時電子報)