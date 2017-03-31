連假遊港都吧 高屏澎好玩卡玩透海陸空
清明連假何處去，不如到利用高屏澎好玩卡，陸海空玩透港都吧！高雄市觀光局推出「高屏澎好玩卡」銷售成績亮眼，今年度突破6萬張。今（31）日觀光局長曾姿雯當起「導遊」介紹好玩卡行程，品嚐鹽埕道地美食、搭乘開頂雙層巴士，漫遊鹽埕、哈瑪星地區。
曾姿雯指出，高屏澎好玩卡歷經一年多推廣，成功結合高屏澎三縣市超過1200間優惠店家，提供許多熱門旅遊套票，高雄市銷售成績亮眼，已賣出6萬多套、逾1300萬元，並持續推動新的精選行程及超值套票。
她提到，近期熱銷「陸海空好玩卡套票」，將高雄旅遊體驗發展為360度移動式旅遊的新面向。套票內容超值，原價780元，下殺599元，含高屏澎好玩卡陸海空限定版、夢時代摩天輪票券及愛河太陽能船票、捷運車資等優惠，還加贈雙層巴士乘車券，一次暢遊港都陸海空景色。
今日曾姿雯充當「導遊」，向媒體團、觀光業者介紹鹽埕地區，實際體驗使用高屏澎好玩卡輕鬆進行高雄半日樂活行程。她說，鹽埕有郭家肉粽、阿囉哈滷味、樺達奶茶等知名美食，以及歷史建築、港灣風貌，富有藝文氣息，歡迎民眾連假造訪。
她也相當推薦搭上全國首創的雙層旅遊巴士，用不同視野，感受饒富歷史餘韻的老城風情；接著在駁二藝術特區乘坐浪漫的愛之船，從愛河港灣角度，欣賞別有風味的高雄城市之美，為半日樂活旅程劃下美麗的句點。
(中時)
關鍵字：高屏澎好玩卡
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