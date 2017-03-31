向天借時間...呼吸勇士張恆鈞奇蹟活到30歲

陳台秀（右）為母則強，含辛茹苦照顧肌萎症兒子張恆鈞（左）30載，雖然一度飽受憂鬱症所苦，但仍無怨無悔。（柯宗緯攝）

呼吸鬥士張恆鈞（後左三）「奇蹟」活到30歲，今與媽媽陳台秀（中）回母校小港國中，接受眾人慶生。（柯宗緯攝）

「這是跟上天借來的時間！」呼吸勇士張恆鈞罹患肌肉萎縮症，從小飽受病魔折磨，媽媽陳台秀無畏無懼，照顧他30載，比醫生宣判的「不能活過18歲」還要長命，雖然她一度壓力大到喘不過氣，但如今母子倆對「生死」感到豁達，努力把握剩餘的每一天。

陳台秀懷有恆鈞時，不幸遇到車禍，造成他早產，4歲與「裘馨氏肌肉萎縮症」搏鬥，他上小學曾遭霸凌，學校一度要把他編到啟智班，但智力測驗結果140，證明他智力不受影響，但病情發作，無法自由行動，脊椎變形、無法站穩、坐直，衰退速度比不上復健速度，但仍苦讀讀完高師大數學系。

媽媽瘦小的身軀，揹著身高177公分、28公斤的恆鈞，數十年如一日，由於擔心他被細菌感染，特別將住家臥房，打造成加護病房，該有的氧氣筒、插管儀器等應有盡有，每小時還得消毒一次，每天睡眠不到2小時，甚至出現內分泌失調、雙耳失聰。

陳台秀回憶，醫生曾宣判恆鈞活不過18歲，沒料到他生命力堅強，活到30歲，「這彷彿是上天借給我們的」，過程備受煎熬，她罹患憂鬱症，差點在恆鈞面前跳樓輕生，但一想到他沒人照料，還是打消壞念頭，將苦往肚裡吞。

為照顧病兒她幾乎足不出戶，「連夢時代長什麼樣子都不知道」。現在兒子教會她勇敢，恆鈞不忍父母照顧的辛苦，告訴他們「我走了，你們就自由、解脫了」，他甚至希望後事簡單，不要再麻煩別人了。

陳台秀笑說，現在換我都被他照顧，他真的長大了，幫媽媽設計健康食譜、網購日用品。今日兩人應周大觀文教基金會邀請，回母校小港國中分享生命歷程，同時捐贈以他們為故事的1522冊書籍，希望激勵更多人勇於走出困境。

(中時)