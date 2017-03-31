兒童節將至 民團籲落實兒童公約
兒童節將至，由國內13個民間團體組成的「台灣兒童權利公約聯盟」於今（31）日發表「台灣兒童權利公約執行的替代報告」，從兒少身心健康、檢討兒少司法制度等7大層面，盡速提出改善措施，呼籲政府成立跨部會兒少專責機構，以維護國內兒童權利。
立法院於2014年將兒童權利公約國內法化後，去年11月，政府首度依照實踐現況公布「首次國家報告」，此次台灣兒童權利公約聯盟歷時約2年，召開18次會議，產出這份民間版的替代報告，以做為今年11月國外兒童人權專家進行審查的依據。
報告中提出7大建言，如政府應確立公約國內法律位階，並設置跨部會專責機關，第二，健全兒少權益數據，第三，實踐兒少表意權，第四，保障弱勢兒少之健康權、身分權、生存權，第五，實踐親屬安置優先之兒少保護原則，第六，積極捍衛兒少身心健康、第七，檢討虞犯及兒少司法制度。
台大中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心主任馮燕指出，政府應儘速修法確立兒童權利公約之國內法律位階，確保兒少得直接主張公約的權利項目，此外，行政院的「兒少福利與權益推動小組」的決議不具執行力，又非常設機構，她呼籲政府應設置「行政院層級」的專責機關，以利跨部會協調整合。
(中時)
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