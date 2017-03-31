立院三讀 公幼教保員換校年資可攜

立法院院會今天三讀通過教保服務人員條例，根據通過的條文與附帶決議規定，公立幼兒園依勞基法進用的教保員、助理教保員，未來在不同幼兒園服務時，「公幼年資可攜」。

自民國101年1月1日幼兒教育及照顧法施行，規定幼兒園教保服務人員資格、權益等事項，於施行之日起3年內，另以法律規定並施行。

為解決長期以來教保員進修取得教師資格管道受限等問題，並使幼托整合後教保服務人員的培育、資格、權益、管理、申訴及爭議處理等事項有明確法律依據可遵循，因此多名朝野立委、行政院都提出制定教保服務人員條例。

這次修法有許多條文，都是引自幼照法條文，並未做出太多變動，包括曾有性侵害、性騷擾、性剝削或虐待兒童行為，經判刑確定或通緝有案尚未結案，行為違反相關法令，損害兒童權益情節重大，經相關機關查證屬實，或罹患精神疾病或身心狀況違常等，相關規定都從幼照法移列到教保人員服務條例。

不過，在公立幼兒園依勞動基準法相關規定以契約進用的教保員、助理教保員部分，依據這次修法通過的附帶決議，未來他們任職於不同公立幼兒園時，將採「公幼年資可攜」，年資得以累計。

根據院會通過的附帶決議指出，為保障全國任職於公立幼兒園的3000多名契約教保員、助理教保員服務權益，鼓勵資深者持續投入幼教服務工作，教育部應研擬相關辦法，准許契約教保員、助理教保員轉換任職於不同公立幼兒園時，過往公立幼兒園年資得以累計，也就是「公幼年資可攜」。

院會通過的附帶決議也指出，公立幼兒園依勞動基準法相關規定以契約進用的教保員、助理教保員，相關遷調應與教師介聘於每年同時程辦理，以避免造成學期中因調動而更換教保服務人員。

此外，院會三讀修正通過的條文規定，公立幼兒園教保服務人員的申訴或爭議處理，以教師準用教師法的規定，依勞動基準法以契約進用的教保員、助理教保員，則依勞動基準法、勞資爭議處理法及性別工作平等法規定。1060331

(中央社)