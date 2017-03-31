曾少宗真摔見血 廢墟狠扁施易男
演員曾少宗在戲劇「積木之家」狠扁演員施易男，這場廢墟打鬥戲有個鏡頭是曾少宗摔倒在地，曾少宗來真的，還摔到破皮流血，但直呼演得過癮。
「積木之家」是施易男、林子熙、曾少宗主演，最新劇情將要引爆貫穿全劇的祕密，戲裡瀰漫恐怖氛圍，劇組特地到殯儀館冰櫃室拍攝，施易男坦言說不怕是騙人的，待在冰櫃室感覺非常、非常毛，隨身攜帶護身符，拍攝時有遺體要進出就得停下迴避。
劇中施易男決心舉發曾少宗惡行慘遭毒打，選在廢墟拍攝，施易男要被打趴在地，很怕昆蟲的他，超擔心地上螞蟻爬進耳朵；臨演出手力度拿捏不好，有幾次真的被打到，廢墟滿地鐵絲鐵架，施易男腳踝不小心被刮傷。
曾少宗表示，印象很深是在廢墟有個鏡頭，施易男奮力抵抗要撞他的頭，他就倒在地上，為求逼真他是真摔，摔了7、8次，膝蓋和手掌心破皮流血，工作人員見狀立刻圍過來，「但我演得非常過癮，演壞人就是要演得愈輕鬆愈好，角色才能成立」。
戲裡再度懷孕的林子熙，不明原因瘋狂大吃大喝，狼狽吃相令人作噁，她說，現場總共吃了一大碗八寶粥、兩個6吋黑森林蛋糕、一整條煉乳、一大瓶牛奶及番茄汁，原愛吃甜食的她，拍完到現在都還有陰影，超過半年沒碰過這些食物。1060331
(中央社)
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