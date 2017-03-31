玉里金闕堂寒單爺協會 發放愛心物資助清寒家庭

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玉里金闕堂寒單爺協會愛心不落人後。（楊漢聲攝）

玉里鎮金闕堂寒單爺協會持續做愛心，盼能讓弱勢家庭感受溫暖。（楊漢聲攝）

花蓮縣玉里鎮金闕堂寒單爺協會愛心不落人後，近日來持續做愛心，寒單爺協會理事長方榮元帶領協會成員，到花蓮縣中城里清寒家庭發放愛心物資，盼能鼓勵孩童認真向上，感受社會上溫暖，也能認真念書來扭轉生命。

(中時)