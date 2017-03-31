日本旅行社Tellmeclub倒閉 至品旅行社仁至義盡

日本旅行社「Tellmeclub」本月24日傳出發生財務危機，27日宣布破產。據了解，約有9萬名日本旅客受影響，包括當時正在台灣旅遊的500多名旅客。面對這種狀況，開發旅遊集團旗下「至品旅行社」固守照顧旅客的信念，不計成本承擔風險，讓旅客順利返回日本，已在日本觀光界及網路獲得肯定，也為台灣帶來正面評價。

也因此，台灣觀光協會除肯定協會成員的應變作為，也呼籲主管機關能儘速研擬危機處理機制，未來若發生類似事件，得以保障台灣旅行社和旅客的權益。

根據日媒報導，早在Tellmeclub於27日宣布破產前，已陸續發生購買Tellmeclub旅遊商品的日本旅客出國搭機被拒、或抵達海外飯店時發現訂房已被取消等狀況。

而Tellmeclub先前的台灣業務代理至品旅行社基於道義與保障旅客的權益，主動承接剩餘行程，讓當時已在台的日方團客能順利完成旅遊行程。就在世界各地受牽連的日本旅客此起彼落的哀號聲中，網路上陸續出現讚揚台灣旅行社神對應（意指對應完善宛若神蹟之意）的諸多留言。

台灣觀光協會對至品旅行社此次妥善的處理措施表示肯定與支持，此舉不但彰顯其企業自身的信譽、保障旅客的權益，為台日友好交流盡一分力量，同時也為台灣贏得正面評價，對台灣國際形象的提升有一定助益。

台灣觀光協會說，觀光局於24日獲知Tellmeclub傳出發生財務危機消息後，除立即請民航局協助通知3家國籍航空公司於客人報到時予以告知外，同時也要求東京與大阪辦事處請航空公司貼出告示，提醒購買該旅行社產品的旅客於出發前，應確認相關機票、住宿的預約狀況，以免損及自身權益，或導致發生抵台後無人接待的狀況。

台灣觀光協會也建請主管機關宜儘速研議並建立危機處理機制，擬定因應危機的相關具體措施與辦法，供未來再發生類似事件，可及時保障來台旅客，也能保障台灣旅行社業者，以避免造成更大傷害。

(中時)