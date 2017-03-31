嗑完藥宛如鬼附身 女毒販送醫不治

蕭姓女子於2014年11月20日應郭男之邀，前往新北市某汽車旅館內吸食毒品，但蕭女先前已自行食用安非他命與搖頭丸，後開始出現吼叫、癲癇及徒手撈大便沾滿身等失控行為，送醫仍不治。新北地院依轉讓偽藥罪、過失致死罪，判處郭男各4個月、1年1個月徒刑。

判決指出，郭男邀約蕭女及陳女至某汽車旅館同樂，並提供偽藥K他命、毒咖啡供兩人食用，蕭女吸毒後開始出現失常行為。陳女稱「她當時一直撈馬桶裡的大便，全身都是，我問她認不認得我，她都不理我」，且躺在地上歇斯底里大叫、抽蓄。陳女見狀先行離去，並要郭男趕緊叫救護車，但郭男遲至深夜才將蕭女送醫。

新北地院依轉讓偽藥罪、過失致死罪，判處郭男各4個月、1年1個月徒刑。

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(中時)